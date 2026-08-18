سعر SunWukong اليوم

السعر المباشر لمشروع SunWukong (SUNWUKONG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUNWUKONG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUNWUKONG.

يحتل SunWukong حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162,328، مع عرض متداول قدره 1.00B SUNWUKONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUNWUKONG بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03674487، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUNWUKONG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 163.91.

معلومات سوق SunWukong (SUNWUKONG)

القيمة السوقية $ 162.33K$ 162.33K $ 162.33K الحجم (24 ساعة) $ 163.91$ 163.91 $ 163.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 162.33K$ 162.33K $ 162.33K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SunWukong هي $ 162.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 163.91. العرض المتداول لـ SUNWUKONG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.33K.