سعر Stride اليوم

السعر المباشر لمشروع Stride (STRD) اليوم هو $ 0.01501579، مع تغير بنسبة 2.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRD الحالي إلى USD هو $ 0.01501579 لكل STRD.

يحتل Stride حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 573,523، مع عرض متداول قدره 38.19M STRD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRD بين $ 0.01465398 (أدنى) و$ 0.01522403 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.77، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00804492.

على المدى القصير، تحرك STRD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 327.04.

معلومات سوق Stride (STRD)

القيمة السوقية $ 573.52K$ 573.52K $ 573.52K الحجم (24 ساعة) $ 327.04$ 327.04 $ 327.04 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 573.53K$ 573.53K $ 573.53K إمداد دورة التداول 38.19M 38.19M 38.19M إجمالي العرض 38,194,438.434001 38,194,438.434001 38,194,438.434001

القيمة السوقية الحالية لـ Stride هي $ 573.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 327.04. العرض المتداول لـ STRD يبلغ 38.19M، مع إجمالي عرض 38194438.434001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 573.53K.