سعر Strategy PP Variable xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Strategy PP Variable xStock (STRCX) اليوم هو $ 101.41، مع تغير بنسبة 6.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRCX الحالي إلى USD هو $ 101.41 لكل STRCX.

يحتل Strategy PP Variable xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 151,219,919، مع عرض متداول قدره 1.49M STRCX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRCX بين $ 95.2 (أدنى) و$ 102.07 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 139.97، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 73.0.

على المدى القصير، تحرك STRCX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+1.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 96.81K.

معلومات سوق Strategy PP Variable xStock (STRCX)

القيمة السوقية $ 151.22M$ 151.22M $ 151.22M الحجم (24 ساعة) $ 96.81K$ 96.81K $ 96.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 280.99M$ 280.99M $ 280.99M إمداد دورة التداول 1.49M 1.49M 1.49M إجمالي العرض 2,770,936.389389536 2,770,936.389389536 2,770,936.389389536

القيمة السوقية الحالية لـ Strategy PP Variable xStock هي $ 151.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 96.81K. العرض المتداول لـ STRCX يبلغ 1.49M، مع إجمالي عرض 2770936.389389536. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 280.99M.