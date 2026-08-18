سعر Stonkfrog اليوم

السعر المباشر لمشروع Stonkfrog (STNK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STNK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STNK.

يحتل Stonkfrog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,354، مع عرض متداول قدره 1.00B STNK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STNK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STNK بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و-3.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Stonkfrog (STNK)

القيمة السوقية $ 22.35K$ 22.35K $ 22.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.35K$ 22.35K $ 22.35K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Stonkfrog هي $ 22.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STNK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.35K.