معلومات سعر StickDAO (STICK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -4.48% تغير السعر (7 أيام) -3.29% تغير السعر (7 أيام) -3.29%

سعر StickDAO (STICK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STICK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTICK على الإطلاق هو $ 0.00136253، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STICK -0.31% على مدار الساعة الماضية، -4.48% على مدار 24 ساعة، و -3.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق StickDAO (STICK)

القيمة السوقية $ 458.86K$ 458.86K $ 458.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 458.86K$ 458.86K $ 458.86K إمداد دورة التداول 999.87M 999.87M 999.87M إجمالي العرض 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

القيمة السوقية الحالية لـ StickDAO هي $ 458.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STICK يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999870922.0118911. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 458.86K.