سعر StarkBot اليوم

السعر المباشر لمشروع StarkBot (STARKBOT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STARKBOT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STARKBOT.

يحتل StarkBot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,664، مع عرض متداول قدره 100.00B STARKBOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STARKBOT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STARKBOT بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و-0.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق StarkBot (STARKBOT)

القيمة السوقية $ 47.66K$ 47.66K $ 47.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.66K$ 47.66K $ 47.66K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ StarkBot هي $ 47.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STARKBOT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999991000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.66K.