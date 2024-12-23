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سعر Squirrel Swap (SQRL) المباشر لليوم هو USD 0.00129691 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر SQRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Squirrel Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.78K - تغيير سعر Squirrel Swap خلال اليوم هو -8.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Squirrel Swap (SQRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Squirrel Swap مقابل USD هو $ -0.000127471050462393 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Squirrel Swap مقابل USD هو $ +0.0002575189 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Squirrel Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Squirrel Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000127471050462393 -8.94% 30 يوم $ +0.0002575189 +19.86% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Squirrel Swap (SQRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Squirrel Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121882$ 0.00121882 $ 0.00121882 24 ساعة مرتفع $ 0.00147953$ 0.00147953 $ 0.00147953 عالية طوال الوقت $ 0.00352178$ 0.00352178 $ 0.00352178 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -8.94% تغير السعر (7 أيام) +79.29%

معلومات سوق Squirrel Swap (SQRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: