سعر Squirrel Swap (SQRL)
سعر Squirrel Swap (SQRL) المباشر لليوم هو USD 0.00129691. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر SQRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Squirrel Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.78K
- تغيير سعر Squirrel Swap خلال اليوم هو -8.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Squirrel Swap مقابل USD هو $ -0.000127471050462393 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Squirrel Swap مقابل USD هو $ +0.0002575189 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Squirrel Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Squirrel Swap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000127471050462393
|-8.94%
|30 يوم
|$ +0.0002575189
|+19.86%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Squirrel Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-8.94%
+79.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.
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