سعر SquidOnSui (SQID)
سعر SquidOnSui (SQID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.29K. يتم تحديث سعر SQID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SquidOnSui الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.41K
- تغيير سعر SquidOnSui خلال اليوم هو +10.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر SquidOnSui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SquidOnSui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SquidOnSui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SquidOnSui مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SquidOnSui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+10.40%
-14.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SQUID ON SUI aims to be a leading meme coin within the Sui ecosystem with a strong emphasis on community engagement. It's designed to foster a transparent and inclusive environment where every member feels valued and empowered. Born from the desire to create a fun and engaging memecoin, SQUID ON SUI captures the innovative spirit of the Sui Network. It's more than just a meme coin; it's a symbol of the community's creativity and collaborative spirit within the Sui ecosystem.
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