سعر SPL VPN اليوم

السعر المباشر لمشروع SPL VPN (SPL) اليوم هو $ 0.00112923، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPL الحالي إلى USD هو $ 0.00112923 لكل SPL.

يحتل SPL VPN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,714، مع عرض متداول قدره 21.00M SPL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01756179، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 338.77.

معلومات سوق SPL VPN (SPL)

القيمة السوقية $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K الحجم (24 ساعة) $ 338.77$ 338.77 $ 338.77 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SPL VPN هي $ 23.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 338.77. العرض المتداول لـ SPL يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.71K.