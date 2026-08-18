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سعر SPL VPN المباشر اليوم هو 0.00112923 USD. القيمة السوقية لـ SPL هي 23,714 USD. تابع تحديثات أسعار SPL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SPL VPN المباشر اليوم هو 0.00112923 USD. القيمة السوقية لـ SPL هي 23,714 USD. تابع تحديثات أسعار SPL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SPL

معلومات سعر SPL

ما هو SPL

الموقع الرسمي لـ SPL

اقتصاد توكن SPL

توقعات سعر SPL

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شعار SPL VPN

سعر SPL VPN (SPL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SPL إلى USD:

$0.00112923
$0.00112923$0.00112923
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار SPL VPN (SPL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:10:52 (UTC+8)

سعر SPL VPN اليوم

السعر المباشر لمشروع SPL VPN (SPL) اليوم هو $ 0.00112923، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPL الحالي إلى USD هو $ 0.00112923 لكل SPL.

يحتل SPL VPN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,714، مع عرض متداول قدره 21.00M SPL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01756179، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 338.77.

معلومات سوق SPL VPN (SPL)

$ 23.71K
$ 23.71K$ 23.71K

$ 338.77
$ 338.77$ 338.77

$ 23.71K
$ 23.71K$ 23.71K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SPL VPN هي $ 23.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 338.77. العرض المتداول لـ SPL يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.71K.

سجل سعر SPL VPN بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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24 ساعة منخفض
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$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

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$ 0.01756179
$ 0.01756179$ 0.01756179

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سجل سعر SPL VPN (SPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SPL VPN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SPL VPN مقابل USD هو $ +0.0001049461 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SPL VPN مقابل USD هو $ +0.0002418008 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SPL VPN مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.0001049461+9.29%
60 يوم$ +0.0002418008+21.41%
90 يوم----

توقعات أسعار SPL VPN

SPL VPN (SPL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SPL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSPL VPN (SPL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SPL VPN نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SPL VPN الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SPL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SPL VPN.

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المصدر SPL VPN (SPL)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemPrivacyPrivacy Infrastructure

نبذة عن SPL VPN

ما هو سعر التداول المباشر لـ SPL VPN اليوم؟

يبلغ سعر تداول SPL VPN الحالي $0.00112923، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ SPL؟

سجلت SPL حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر SPL VPN اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت SPL VPN تحركًا في السعر بنسبة --%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به SPL VPN اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت SPL VPN بين $0.0 و$0.0، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SPL VPN

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:10:52 (UTC+8)

تحديثات SPL VPN (SPL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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