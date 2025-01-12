سعر Speculation (SPECU)
سعر Speculation (SPECU) المباشر لليوم هو USD 0.056204. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.20K. يتم تحديث سعر SPECU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Speculation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.35K
- تغيير سعر Speculation خلال اليوم هو -19.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Speculation مقابل USD هو $ -0.01339521398333713 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Speculation مقابل USD هو $ +0.0012178170 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Speculation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Speculation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01339521398333713
|-19.24%
|30 يوم
|$ +0.0012178170
|+2.17%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Speculation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-19.24%
-71.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space.
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