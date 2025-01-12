احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPECU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPECU.

سعر Speculation (SPECU) المباشر لليوم هو USD 0.056204 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.20K . يتم تحديث سعر SPECU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Speculation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.35K - تغيير سعر Speculation خلال اليوم هو -19.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Speculation (SPECU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Speculation مقابل USD هو $ -0.01339521398333713 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Speculation مقابل USD هو $ +0.0012178170 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Speculation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Speculation مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01339521398333713 -19.24% 30 يوم $ +0.0012178170 +2.17% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Speculation (SPECU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Speculation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055964$ 0.055964 $ 0.055964 24 ساعة مرتفع $ 0.069791$ 0.069791 $ 0.069791 عالية طوال الوقت $ 0.711783$ 0.711783 $ 0.711783 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -19.24% تغير السعر (7 أيام) -71.01%

معلومات سوق Speculation (SPECU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: