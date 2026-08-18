سعر SPCX اليوم

السعر المباشر لمشروع SPCX (SPCX) اليوم هو $ 0.00341989، مع تغير بنسبة 9.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPCX الحالي إلى USD هو $ 0.00341989 لكل SPCX.

يحتل SPCX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,176.12، مع عرض متداول قدره 4.44M SPCX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPCX بين $ 0.00310828 (أدنى) و$ 0.00344633 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.274298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00309928.

على المدى القصير، تحرك SPCX بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-79.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.05K.

معلومات سوق SPCX (SPCX)

القيمة السوقية $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K الحجم (24 ساعة) $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.75K$ 42.75K $ 42.75K إمداد دورة التداول 4.44M 4.44M 4.44M إجمالي العرض 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SPCX هي $ 15.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.05K. العرض المتداول لـ SPCX يبلغ 4.44M، مع إجمالي عرض 12500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.75K.