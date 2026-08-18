سعر sparkleware اليوم

السعر المباشر لمشروع sparkleware (SPARKLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPARKLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPARKLE.

يحتل sparkleware حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,464.21، مع عرض متداول قدره 1.00B SPARKLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPARKLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPARKLE بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-10.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق sparkleware (SPARKLE)

القيمة السوقية $ 18.46K$ 18.46K $ 18.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.46K$ 18.46K $ 18.46K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ sparkleware هي $ 18.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPARKLE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.46K.