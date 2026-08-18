سعر SpaceCatch اليوم

السعر المباشر لمشروع SpaceCatch (CATCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CATCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CATCH.

يحتل SpaceCatch حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,071، مع عرض متداول قدره 53.88M CATCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CATCH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.53، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CATCH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.23.

معلومات سوق SpaceCatch (CATCH)

القيمة السوقية $ 21.07K$ 21.07K $ 21.07K الحجم (24 ساعة) $ 11.23$ 11.23 $ 11.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.23K$ 38.23K $ 38.23K إمداد دورة التداول 53.88M 53.88M 53.88M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SpaceCatch هي $ 21.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.23. العرض المتداول لـ CATCH يبلغ 53.88M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.23K.