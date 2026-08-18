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سعر SpaceCatch المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CATCH هي 21,071 USD. تابع تحديثات أسعار CATCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SpaceCatch المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CATCH هي 21,071 USD. تابع تحديثات أسعار CATCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CATCH

معلومات سعر CATCH

ما هو CATCH

الوثيقة البيضاء لـ CATCH

الموقع الرسمي لـ CATCH

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سعر SpaceCatch (CATCH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CATCH إلى USD:

$0.00038228
$0.00038228$0.00038228
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار SpaceCatch (CATCH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:07:11 (UTC+8)

سعر SpaceCatch اليوم

السعر المباشر لمشروع SpaceCatch (CATCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CATCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CATCH.

يحتل SpaceCatch حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,071، مع عرض متداول قدره 53.88M CATCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CATCH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.53، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CATCH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.23.

معلومات سوق SpaceCatch (CATCH)

$ 21.07K
$ 21.07K$ 21.07K

$ 11.23
$ 11.23$ 11.23

$ 38.23K
$ 38.23K$ 38.23K

53.88M
53.88M 53.88M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SpaceCatch هي $ 21.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.23. العرض المتداول لـ CATCH يبلغ 53.88M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.23K.

سجل سعر SpaceCatch بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.20%

-0.20%

سجل سعر SpaceCatch (CATCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SpaceCatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpaceCatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpaceCatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpaceCatch مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-27.80%
60 يوم$ 0-20.82%
90 يوم----

توقعات أسعار SpaceCatch

SpaceCatch (CATCH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CATCH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSpaceCatch (CATCH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SpaceCatch نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SpaceCatch الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CATCH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SpaceCatch.

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نبذة عن SpaceCatch

كم تبلغ قيمة SpaceCatch الآن؟

تتداول SpaceCatch حاليًا عند $، مع تحرك في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر CATCH اليوم؟

أظهر CATCH تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Gaming (GameFi),Metaverse,Arbitrum Ecosystem,Gaming Utility Token.

ما مدى شعبية SpaceCatch اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون CATCH بنشاط.

ما الذي يجعل SpaceCatch مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة Gaming (GameFi),Metaverse,Arbitrum Ecosystem,Gaming Utility Token ومُبنى على شبكة --، يقدم CATCH وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من CATCH في السوق؟

يوجد اليوم 53880445.69493878 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ SpaceCatch على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $2.53، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SpaceCatch

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:07:11 (UTC+8)

تحديثات SpaceCatch (CATCH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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