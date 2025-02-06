سعر SonicWifHat (SONICWIF)
سعر SonicWifHat (SONICWIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SONICWIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SonicWifHat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47
- تغيير سعر SonicWifHat خلال اليوم هو -1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SonicWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SonicWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SonicWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SonicWifHat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.37%
|30 يوم
|$ 0
|-11.16%
|60 يوم
|$ 0
|-12.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SonicWifHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.37%
-13.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SonicWifHat represents a groundbreaking advancement in the realm of decentralized finance, offering a comprehensive solution for users seeking swift, secure, and versatile transactions within the decentralized ecosystem. Powered by cutting-edge blockchain technology, SonicWifHat is meticulously engineered to address the key pain points of existing decentralized networks, delivering unparalleled speed, security, and usability. SonicWifHat leverages advanced cryptographic techniques to ensure the privacy and integrity of transactions, safeguarding user assets against potential threats. Its lightning-fast transaction speeds enable near-instantaneous transfers of value, facilitating seamless peer-to-peer transactions and powering decentralized applications with unparalleled efficiency. SonicWifHat apart is its commitment to inclusivity and accessibility. With intuitive user interfaces and robust support systems, SonicWifHat aims to lower the barriers to entry for users of all backgrounds, empowering them to navigate the decentralized landscape with confidence.
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