سعر Solympics (SOLYMPICS)
سعر Solympics (SOLYMPICS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.26K. يتم تحديث سعر SOLYMPICS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solympics الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.51
- تغيير سعر Solympics خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Solympics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solympics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solympics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solympics مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ 0
|-19.42%
|60 يوم
|$ 0
|-33.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solympics: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-0.18%
-13.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Solympics is an innovative project that merges Solana's vibrant meme culture with the competitive spirit of the Olympics. It features hilarious memes, wild challenges, and epic competitions, creating an unparalleled experience. Participants are invited to engage their creativity and humor in a series of playful, degen events that celebrate the unique blend of Solana culture and Olympic excitement.
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