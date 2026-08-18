سعر SOLBOY اليوم

السعر المباشر لمشروع SOLBOY (SOLBOY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLBOY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLBOY.

يحتل SOLBOY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,475، مع عرض متداول قدره 999.99M SOLBOY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLBOY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLBOY بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-2.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SOLBOY (SOLBOY)

القيمة السوقية $ 59.48K$ 59.48K $ 59.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.48K$ 59.48K $ 59.48K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,988,209.525121 999,988,209.525121 999,988,209.525121

القيمة السوقية الحالية لـ SOLBOY هي $ 59.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLBOY يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999988209.525121. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.48K.