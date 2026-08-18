سعر Solano اليوم

السعر المباشر لمشروع Solano (SOLANO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLANO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLANO.

يحتل Solano حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,744، مع عرض متداول قدره 988.18M SOLANO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLANO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLANO بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و+17.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Solano (SOLANO)

القيمة السوقية $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K إمداد دورة التداول 988.18M 988.18M 988.18M إجمالي العرض 988,183,483.444394 988,183,483.444394 988,183,483.444394

القيمة السوقية الحالية لـ Solano هي $ 23.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLANO يبلغ 988.18M، مع إجمالي عرض 988183483.444394. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.74K.