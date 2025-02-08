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سعر Solabrador (SOBER) المباشر لليوم هو USD 0.00001545 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOBER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solabrador الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.07 - تغيير سعر Solabrador خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solabrador (SOBER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solabrador مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solabrador مقابل USD هو $ +0.0000009121 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solabrador مقابل USD هو $ -0.0000043936 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solabrador مقابل USD هو $ -0.000007296036151821796 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.24% 30 يوم $ +0.0000009121 +5.90% 60 يوم $ -0.0000043936 -28.43% 90 يوم $ -0.000007296036151821796 -32.07%

تحليل سعر Solabrador (SOBER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solabrador: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001506$ 0.00001506 $ 0.00001506 24 ساعة مرتفع $ 0.00001618$ 0.00001618 $ 0.00001618 عالية طوال الوقت $ 0.0089785$ 0.0089785 $ 0.0089785 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) +9.77%

معلومات سوق Solabrador (SOBER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: