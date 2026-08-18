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سعر Smoking Wizard المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WIZARD هي 247,821 USD. تابع تحديثات أسعار WIZARD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Smoking Wizard المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WIZARD هي 247,821 USD. تابع تحديثات أسعار WIZARD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WIZARD

معلومات سعر WIZARD

ما هو WIZARD

الموقع الرسمي لـ WIZARD

اقتصاد توكن WIZARD

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سعر Smoking Wizard (WIZARD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WIZARD إلى USD:

$0.00024787
$0.00024787$0.00024787
-0.07%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Smoking Wizard (WIZARD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:56:03 (UTC+8)

سعر Smoking Wizard اليوم

السعر المباشر لمشروع Smoking Wizard (WIZARD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WIZARD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WIZARD.

يحتل Smoking Wizard حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 247,821، مع عرض متداول قدره 999.77M WIZARD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WIZARD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WIZARD بمقدار -2.37% خلال الساعة الماضية و-15.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.60K.

معلومات سوق Smoking Wizard (WIZARD)

$ 247.82K
$ 247.82K$ 247.82K

$ 26.60K
$ 26.60K$ 26.60K

$ 247.82K
$ 247.82K$ 247.82K

999.77M
999.77M 999.77M

999,767,402.260592
999,767,402.260592 999,767,402.260592

القيمة السوقية الحالية لـ Smoking Wizard هي $ 247.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.60K. العرض المتداول لـ WIZARD يبلغ 999.77M، مع إجمالي عرض 999767402.260592. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 247.82K.

سجل سعر Smoking Wizard بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.37%

-7.13%

-15.57%

-15.57%

سجل سعر Smoking Wizard (WIZARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smoking Wizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smoking Wizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smoking Wizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smoking Wizard مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-7.13%
30 يوم$ 0+29.83%
60 يوم$ 0+75.87%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Smoking Wizard

Smoking Wizard (WIZARD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WIZARD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSmoking Wizard (WIZARD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Smoking Wizard نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Smoking Wizard الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WIZARD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Smoking Wizard.

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المصدر Smoking Wizard (WIZARD)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Smoking Wizard

ما هو السعر الحالي لـ Smoking Wizard؟

يُتداول بسعر $، وقد أظهرت Smoking Wizard حركة سعرية بنسبة -7.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم WIZARD؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 999767402.260592 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Smoking Wizard؟

تبلغ قيمتها السوقية $247821، وتحتل المرتبة #4417 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت WIZARD حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $ و$، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب Smoking Wizard مع فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem، يتنافس WIZARD مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Smoking Wizard

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:56:03 (UTC+8)

تحديثات Smoking Wizard (WIZARD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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