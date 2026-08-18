سعر Smoking Wizard اليوم

السعر المباشر لمشروع Smoking Wizard (WIZARD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WIZARD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WIZARD.

يحتل Smoking Wizard حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 247,821، مع عرض متداول قدره 999.77M WIZARD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WIZARD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WIZARD بمقدار -2.37% خلال الساعة الماضية و-15.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.60K.

معلومات سوق Smoking Wizard (WIZARD)

القيمة السوقية $ 247.82K$ 247.82K $ 247.82K الحجم (24 ساعة) $ 26.60K$ 26.60K $ 26.60K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 247.82K$ 247.82K $ 247.82K إمداد دورة التداول 999.77M 999.77M 999.77M إجمالي العرض 999,767,402.260592 999,767,402.260592 999,767,402.260592

القيمة السوقية الحالية لـ Smoking Wizard هي $ 247.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.60K. العرض المتداول لـ WIZARD يبلغ 999.77M، مع إجمالي عرض 999767402.260592. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 247.82K.