سعر Skullcoin (SKULL)
سعر Skullcoin (SKULL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.93K. يتم تحديث سعر SKULL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skullcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73K
- تغيير سعر Skullcoin خلال اليوم هو -18.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00B
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خلال اليوم، كان سعر Skullcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skullcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skullcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skullcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.97%
|30 يوم
|$ 0
|-60.82%
|60 يوم
|$ 0
|-63.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skullcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-18.97%
-49.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skullcoin introduces a unique Find-to-Earn concept, creating a GameFi with a sustainable economy, focusing on skill-based treasure hunting. This Web3 game innovates Encrypted NFTs with two layers of information: public and private, to embed secret clues for players to discover, emphasizing strategy and collaboration. On-chain mechanics based on Verifiable Random Function ensure fairness in randomness.
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