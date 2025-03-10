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سعر Skill Issue (SKILL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.76K . يتم تحديث سعر SKILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Skill Issue الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.19 - تغيير سعر Skill Issue خلال اليوم هو -7.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.44M

أداء سعر Skill Issue (SKILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Skill Issue مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Skill Issue مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Skill Issue مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Skill Issue مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.87% 30 يوم $ 0 -42.84% 60 يوم $ 0 -74.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Skill Issue (SKILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Skill Issue: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00204438$ 0.00204438 $ 0.00204438 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -7.87% تغير السعر (7 أيام) -25.20%

معلومات سوق Skill Issue (SKILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: