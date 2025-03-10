سعر Skill Issue (SKILL)
سعر Skill Issue (SKILL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.76K. يتم تحديث سعر SKILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skill Issue الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.19
- تغيير سعر Skill Issue خلال اليوم هو -7.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.44M
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خلال اليوم، كان سعر Skill Issue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skill Issue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skill Issue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skill Issue مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.87%
|30 يوم
|$ 0
|-42.84%
|60 يوم
|$ 0
|-74.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skill Issue: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-7.87%
-25.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.
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