سعر SkateCat (SKATECAT)
سعر SkateCat (SKATECAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.49K. يتم تحديث سعر SKATECAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SkateCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.56
- تغيير سعر SkateCat خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SKATECAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SKATECAT.
خلال اليوم، كان سعر SkateCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SkateCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SkateCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SkateCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.43%
|30 يوم
|$ 0
|-28.07%
|60 يوم
|$ 0
|-38.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SkateCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+0.43%
-12.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Im just a cat, on a skateboard.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SKATECAT إلى AUD
A$--
|1 SKATECAT إلى GBP
￡--
|1 SKATECAT إلى EUR
€--
|1 SKATECAT إلى USD
$--
|1 SKATECAT إلى MYR
RM--
|1 SKATECAT إلى TRY
₺--
|1 SKATECAT إلى JPY
¥--
|1 SKATECAT إلى RUB
₽--
|1 SKATECAT إلى INR
₹--
|1 SKATECAT إلى IDR
Rp--
|1 SKATECAT إلى PHP
₱--
|1 SKATECAT إلى EGP
￡E.--
|1 SKATECAT إلى BRL
R$--
|1 SKATECAT إلى CAD
C$--
|1 SKATECAT إلى BDT
৳--
|1 SKATECAT إلى NGN
₦--
|1 SKATECAT إلى UAH
₴--
|1 SKATECAT إلى VES
Bs--
|1 SKATECAT إلى PKR
Rs--
|1 SKATECAT إلى KZT
₸--
|1 SKATECAT إلى THB
฿--
|1 SKATECAT إلى TWD
NT$--
|1 SKATECAT إلى CHF
Fr--
|1 SKATECAT إلى HKD
HK$--
|1 SKATECAT إلى MAD
.د.م--