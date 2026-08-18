سعر Skate اليوم

السعر المباشر لمشروع Skate (SKATE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SKATE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SKATE.

يحتل Skate حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 133,557، مع عرض متداول قدره 134.14M SKATE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SKATE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.130825، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SKATE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+4.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 483.94.

معلومات سوق Skate (SKATE)

القيمة السوقية $ 133.56K$ 133.56K $ 133.56K الحجم (24 ساعة) $ 483.94$ 483.94 $ 483.94 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 979.84K$ 979.84K $ 979.84K إمداد دورة التداول 134.14M 134.14M 134.14M إجمالي العرض 999,999,944.7637095 999,999,944.7637095 999,999,944.7637095

القيمة السوقية الحالية لـ Skate هي $ 133.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 483.94. العرض المتداول لـ SKATE يبلغ 134.14M، مع إجمالي عرض 999999944.7637095. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 979.84K.