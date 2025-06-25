سعر Simple coin (SIMPLE)
سعر Simple coin (SIMPLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 461.11K. يتم تحديث سعر SIMPLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Simple coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Simple coin خلال اليوم هو +9.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر Simple coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Simple coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Simple coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Simple coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Simple coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
+9.55%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A simple coin launched by a useless dev. The brain that came up with the idea of a memecoin named Useless, also came up with the idea of a memecoin named Simple. And Simple is a word with such a strong and powerful brand! Currently we are refining our strategy. Our plans include financing listings, airdropping whales tokens, creating a website, funding trending, expanding our brand and organizing community-driven campaigns such as giveaways.
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