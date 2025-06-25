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سعر Simple coin (SIMPLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 461.11K . يتم تحديث سعر SIMPLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Simple coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Simple coin خلال اليوم هو +9.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر Simple coin (SIMPLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Simple coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Simple coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Simple coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Simple coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Simple coin (SIMPLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Simple coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) +9.55% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Simple coin (SIMPLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: