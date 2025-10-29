معلومات سعر shiyo (SHIYO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00002375 $ 0.00002375 $ 0.00002375 24 ساعة منخفض $ 0.00002429 $ 0.00002429 $ 0.00002429 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00002375$ 0.00002375 $ 0.00002375 24 ساعة مرتفع $ 0.00002429$ 0.00002429 $ 0.00002429 عالية طوال الوقت $ 0.00088867$ 0.00088867 $ 0.00088867 أدنى سعر $ 0.00002226$ 0.00002226 $ 0.00002226 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.23% تغير السعر (7 أيام) +5.16% تغير السعر (7 أيام) +5.16%

سعر shiyo (SHIYO) في الوقت الحقيقي هو $0.00002422. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHIYO بين أدنى سعر $ 0.00002375 وأعلى سعر $ 0.00002429، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHIYO على الإطلاق هو $ 0.00088867، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002226.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHIYO -- على مدار الساعة الماضية، +1.23% على مدار 24 ساعة، و +5.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق shiyo (SHIYO)

القيمة السوقية $ 24.21K$ 24.21K $ 24.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.21K$ 24.21K $ 24.21K إمداد دورة التداول 999.48M 999.48M 999.48M إجمالي العرض 999,477,964.949014 999,477,964.949014 999,477,964.949014

القيمة السوقية الحالية لـ shiyo هي $ 24.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIYO يبلغ 999.48M، مع إجمالي عرض 999477964.949014. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.21K.