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سعر Shift AI (SHIFT) المباشر لليوم هو USD 0.00374766 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75M . يتم تحديث سعر SHIFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shift AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10M - تغيير سعر Shift AI خلال اليوم هو -13.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Shift AI (SHIFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shift AI مقابل USD هو $ -0.000570938393736838 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shift AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shift AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shift AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000570938393736838 -13.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shift AI (SHIFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shift AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00254819$ 0.00254819 $ 0.00254819 24 ساعة مرتفع $ 0.00593323$ 0.00593323 $ 0.00593323 عالية طوال الوقت $ 0.0084991$ 0.0084991 $ 0.0084991 تغير السعر (1 ساعة) -8.71% تغير السعر (1يوم) -13.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Shift AI (SHIFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: