سعر Shift AI (SHIFT)
سعر Shift AI (SHIFT) المباشر لليوم هو USD 0.00374766. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75M. يتم تحديث سعر SHIFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shift AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10M
- تغيير سعر Shift AI خلال اليوم هو -13.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Shift AI مقابل USD هو $ -0.000570938393736838 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shift AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shift AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shift AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000570938393736838
|-13.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shift AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.71%
-13.22%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shift AI: Redefining Portfolio Management We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. Core Idea This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions. Key Features Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions.
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