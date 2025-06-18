سعر SHART (SHART)
سعر SHART (SHART) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.36K. يتم تحديث سعر SHART مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHART الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SHART خلال اليوم هو -11.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 819.75M
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خلال اليوم، كان سعر SHART مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHART مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHART مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHART مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHART: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-11.62%
-50.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go!
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