سعر Shade Protocol (SHD)
سعر Shade Protocol (SHD) المباشر لليوم هو USD 1.91. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.36M. يتم تحديث سعر SHD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shade Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.69K
- تغيير سعر Shade Protocol خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.85M
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خلال اليوم، كان سعر Shade Protocol مقابل USD هو $ -0.036998251267728 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shade Protocol مقابل USD هو $ -0.3601965860 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shade Protocol مقابل USD هو $ +1.7613009610 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shade Protocol مقابل USD هو $ +0.8832736111287228 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.036998251267728
|-1.89%
|30 يوم
|$ -0.3601965860
|-18.85%
|60 يوم
|$ +1.7613009610
|+92.21%
|90 يوم
|$ +0.8832736111287228
|+86.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shade Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.92%
-1.89%
-26.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.
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