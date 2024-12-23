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سعر Shade Protocol (SHD) المباشر لليوم هو USD 1.91 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.36M . يتم تحديث سعر SHD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shade Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.69K - تغيير سعر Shade Protocol خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.85M

أداء سعر Shade Protocol (SHD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shade Protocol مقابل USD هو $ -0.036998251267728 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shade Protocol مقابل USD هو $ -0.3601965860 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shade Protocol مقابل USD هو $ +1.7613009610 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shade Protocol مقابل USD هو $ +0.8832736111287228 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.036998251267728 -1.89% 30 يوم $ -0.3601965860 -18.85% 60 يوم $ +1.7613009610 +92.21% 90 يوم $ +0.8832736111287228 +86.03%

تحليل سعر Shade Protocol (SHD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shade Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 24 ساعة مرتفع $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 عالية طوال الوقت $ 95.66$ 95.66 $ 95.66 تغير السعر (1 ساعة) -0.92% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) -26.01%

معلومات سوق Shade Protocol (SHD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: