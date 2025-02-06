سعر Ser Alpha (SERALPHA)
سعر Ser Alpha (SERALPHA) المباشر لليوم هو USD 0.00102339. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر SERALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ser Alpha الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.65M
- تغيير سعر Ser Alpha خلال اليوم هو +8.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Ser Alpha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ser Alpha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ser Alpha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ser Alpha مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ser Alpha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.52%
+8.56%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Born on the Solana blockchain, SerAlpha is the ultimate embodiment of strength, strategy, and financial dominance. Inspired by the ethos of elite leadership and unshakable resolve, SerAlpha stands as a beacon for those who navigate the digital frontier with intelligence and power. In a world of volatility, we move with precision—leading the pack, setting the standard, and securing the future of decentralized finance. Join the Alpha Legion and claim your place at the top.
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