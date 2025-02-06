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سعر Ser Alpha (SERALPHA) المباشر لليوم هو USD 0.00102339 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر SERALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ser Alpha الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.65M - تغيير سعر Ser Alpha خلال اليوم هو +8.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Ser Alpha (SERALPHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ser Alpha مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ser Alpha مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ser Alpha مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ser Alpha مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ser Alpha (SERALPHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ser Alpha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00144726$ 0.00144726 $ 0.00144726 عالية طوال الوقت $ 0.00144726$ 0.00144726 $ 0.00144726 تغير السعر (1 ساعة) +5.52% تغير السعر (1يوم) +8.56% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Ser Alpha (SERALPHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: