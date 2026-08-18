سعر ScrollPay AI اليوم

السعر المباشر لمشروع ScrollPay AI (SCROLL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCROLL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SCROLL.

يحتل ScrollPay AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,568، مع عرض متداول قدره 999.99M SCROLL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCROLL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCROLL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-33.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ScrollPay AI (SCROLL)

القيمة السوقية $ 55.57K$ 55.57K $ 55.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.57K$ 55.57K $ 55.57K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,989,045.506603 999,989,045.506603 999,989,045.506603

القيمة السوقية الحالية لـ ScrollPay AI هي $ 55.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCROLL يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999989045.506603. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.57K.