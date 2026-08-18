سعر Script Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Script Network (SCPT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCPT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SCPT.

يحتل Script Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,969، مع عرض متداول قدره 919.85M SCPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCPT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.060298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCPT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Script Network (SCPT)

القيمة السوقية $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K إمداد دورة التداول 919.85M 919.85M 919.85M إجمالي العرض 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642

القيمة السوقية الحالية لـ Script Network هي $ 27.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCPT يبلغ 919.85M، مع إجمالي عرض 972883442.2382642. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.75K.