سعر SCOOP (SCOOP)
سعر SCOOP (SCOOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 471.54K. يتم تحديث سعر SCOOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SCOOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.13K
- تغيير سعر SCOOP خلال اليوم هو -6.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر SCOOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SCOOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SCOOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SCOOP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SCOOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-6.44%
-12.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.
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