سعر Scam Altman اليوم

السعر المباشر لمشروع Scam Altman (SCAM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCAM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SCAM.

يحتل Scam Altman حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 172,612، مع عرض متداول قدره 999.83M SCAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCAM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01189349، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCAM بمقدار +4.36% خلال الساعة الماضية و+3.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.95K.

معلومات سوق Scam Altman (SCAM)

القيمة السوقية $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K الحجم (24 ساعة) $ 30.95K$ 30.95K $ 30.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,826,086.100298 999,826,086.100298 999,826,086.100298

القيمة السوقية الحالية لـ Scam Altman هي $ 172.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.95K. العرض المتداول لـ SCAM يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999826086.100298. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 172.61K.