سعر SCADA اليوم

السعر المباشر لمشروع SCADA (SCADA) اليوم هو $ 0.00109915، مع تغير بنسبة 8.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCADA الحالي إلى USD هو $ 0.00109915 لكل SCADA.

يحتل SCADA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 205,321، مع عرض متداول قدره 186.80M SCADA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCADA بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00105533 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00952474، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCADA بمقدار +5.75% خلال الساعة الماضية و-12.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.21K.

معلومات سوق SCADA (SCADA)

القيمة السوقية $ 205.32K$ 205.32K $ 205.32K الحجم (24 ساعة) $ 14.21K$ 14.21K $ 14.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 333.92K$ 333.92K $ 333.92K إمداد دورة التداول 186.80M 186.80M 186.80M إجمالي العرض 303,802,997.1828618 303,802,997.1828618 303,802,997.1828618

القيمة السوقية الحالية لـ SCADA هي $ 205.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.21K. العرض المتداول لـ SCADA يبلغ 186.80M، مع إجمالي عرض 303802997.1828618. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 333.92K.