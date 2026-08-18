سعر Saul Net اليوم

السعر المباشر لمشروع Saul Net (SAULNET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAULNET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SAULNET.

يحتل Saul Net حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,317، مع عرض متداول قدره 100.00B SAULNET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAULNET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SAULNET بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Saul Net (SAULNET)

القيمة السوقية $ 20.32K$ 20.32K $ 20.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.32K$ 20.32K $ 20.32K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Saul Net هي $ 20.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAULNET يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.32K.