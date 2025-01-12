سعر Sarah (SARAH)
سعر Sarah (SARAH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 119.43K. يتم تحديث سعر SARAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sarah الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.80K
- تغيير سعر Sarah خلال اليوم هو -12.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 955.29M
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خلال اليوم، كان سعر Sarah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sarah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sarah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sarah مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.15%
|30 يوم
|$ 0
|-96.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sarah: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.01%
-12.15%
-50.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain.
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