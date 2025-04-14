سعر SamurAI (SAMURAI)
سعر SamurAI (SAMURAI) المباشر لليوم هو USD 0.00147019. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M. يتم تحديث سعر SAMURAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SamurAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SamurAI خلال اليوم هو +7.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر SamurAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SamurAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SamurAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SamurAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SamurAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+7.01%
-28.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets.
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