سعر SAIRI اليوم

السعر المباشر لمشروع SAIRI (SAIRI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAIRI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SAIRI.

يحتل SAIRI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 146,093، مع عرض متداول قدره 100.00B SAIRI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAIRI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SAIRI بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-5.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SAIRI (SAIRI)

القيمة السوقية $ 146.09K$ 146.09K $ 146.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 146.09K$ 146.09K $ 146.09K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ SAIRI هي $ 146.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAIRI يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.09K.