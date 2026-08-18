سعر Ruby Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Ruby Coin (RUBY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RUBY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RUBY.

يحتل Ruby Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113,910، مع عرض متداول قدره 271.82M RUBY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RUBY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.134926، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RUBY بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+5.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.91.

معلومات سوق Ruby Coin (RUBY)

القيمة السوقية $ 113.91K$ 113.91K $ 113.91K الحجم (24 ساعة) $ 11.91$ 11.91 $ 11.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.91K$ 113.91K $ 113.91K إمداد دورة التداول 271.82M 271.82M 271.82M إجمالي العرض 271,822,356.0 271,822,356.0 271,822,356.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ruby Coin هي $ 113.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.91. العرض المتداول لـ RUBY يبلغ 271.82M، مع إجمالي عرض 271822356.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.91K.