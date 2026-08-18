سعر ROXONN اليوم

السعر المباشر لمشروع ROXONN (ROXN) اليوم هو $ 0.00118074، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROXN الحالي إلى USD هو $ 0.00118074 لكل ROXN.

يحتل ROXONN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,455، مع عرض متداول قدره 18.17M ROXN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROXN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00488486، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00102346.

على المدى القصير، تحرك ROXN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 110.47.

معلومات سوق ROXONN (ROXN)

القيمة السوقية $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K الحجم (24 ساعة) $ 110.47$ 110.47 $ 110.47 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M إمداد دورة التداول 18.17M 18.17M 18.17M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ROXONN هي $ 21.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 110.47. العرض المتداول لـ ROXN يبلغ 18.17M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.18M.