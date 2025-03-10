سعر Rosscoin (ROSSCOIN)
سعر Rosscoin (ROSSCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.08K. يتم تحديث سعر ROSSCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rosscoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.04
- تغيير سعر Rosscoin خلال اليوم هو -5.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.76M
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خلال اليوم، كان سعر Rosscoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rosscoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rosscoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rosscoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.62%
|30 يوم
|$ 0
|-65.57%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rosscoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-5.62%
-24.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht’s voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement.
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