توكنوميكس Rosscoin (ROSSCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rosscoin (ROSSCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rosscoin (ROSSCOIN) RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht’s voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement. الموقع الرسمي: https://rosscoin.ai اشتر ROSSCOIN الآن!

توكنوميكس Rosscoin (ROSSCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rosscoin (ROSSCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.03K $ 25.03K $ 25.03K إجمالي العرض: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M العرض المتداول: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 25.03K $ 25.03K $ 25.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03458592 $ 0.03458592 $ 0.03458592 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001402 $ 0.00001402 $ 0.00001402 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Rosscoin (ROSSCOIN)

توكنوميكس Rosscoin (ROSSCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rosscoin (ROSSCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROSSCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROSSCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROSSCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن ROSSCOIN!

توقعات سعر ROSSCOIN هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ROSSCOIN؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ROSSCOIN الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ROSSCOIN الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!