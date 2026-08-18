سعر Rosie اليوم

السعر المباشر لمشروع Rosie (ROSIE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROSIE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROSIE.

يحتل Rosie حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,905، مع عرض متداول قدره 999.90M ROSIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROSIE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00153601، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROSIE بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و+1.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rosie (ROSIE)

القيمة السوقية $ 31.91K$ 31.91K $ 31.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.91K$ 31.91K $ 31.91K إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,900,063.502947 999,900,063.502947 999,900,063.502947

القيمة السوقية الحالية لـ Rosie هي $ 31.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROSIE يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999900063.502947. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.91K.