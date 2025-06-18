سعر ROBOT (ROBOT)
سعر ROBOT (ROBOT) المباشر لليوم هو USD 0.00241301. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.42M. يتم تحديث سعر ROBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROBOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ROBOT خلال اليوم هو -16.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر ROBOT مقابل USD هو $ -0.000483178341592242 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROBOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROBOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROBOT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000483178341592242
|-16.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROBOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-16.68%
-37.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine.
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