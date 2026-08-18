سعر robn اليوم

السعر المباشر لمشروع robn (ROBN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROBN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROBN.

يحتل robn حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,183، مع عرض متداول قدره 1.00B ROBN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROBN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROBN بمقدار +0.43% خلال الساعة الماضية و-5.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق robn (ROBN)

القيمة السوقية $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ robn هي $ 27.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROBN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.18K.