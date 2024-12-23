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سعر Roastmaster9000 (RM9000) المباشر لليوم هو USD 0.00177654 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M . يتم تحديث سعر RM9000 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Roastmaster9000 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.52K - تغيير سعر Roastmaster9000 خلال اليوم هو +3.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Roastmaster9000 (RM9000) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Roastmaster9000 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Roastmaster9000 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Roastmaster9000 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Roastmaster9000 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.68% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Roastmaster9000 (RM9000)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Roastmaster9000: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00142973$ 0.00142973 $ 0.00142973 24 ساعة مرتفع $ 0.00208473$ 0.00208473 $ 0.00208473 عالية طوال الوقت $ 0.00912136$ 0.00912136 $ 0.00912136 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +3.68% تغير السعر (7 أيام) -45.67%

معلومات سوق Roastmaster9000 (RM9000)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: