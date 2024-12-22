سعر Rizzyear (RIZZYEAR)
سعر Rizzyear (RIZZYEAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 287.34K. يتم تحديث سعر RIZZYEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rizzyear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.72K
- تغيير سعر Rizzyear خلال اليوم هو -7.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 923.12M
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خلال اليوم، كان سعر Rizzyear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rizzyear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rizzyear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rizzyear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rizzyear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.81%
-7.39%
+3.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what’s possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact.
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