سعر REVOX اليوم

السعر المباشر لمشروع REVOX (REX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REX.

يحتل REVOX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,071، مع عرض متداول قدره 2.02B REX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.081399، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REX بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-42.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق REVOX (REX)

القيمة السوقية $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K إمداد دورة التداول 2.02B 2.02B 2.02B إجمالي العرض 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ REVOX هي $ 25.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REX يبلغ 2.02B، مع إجمالي عرض 3000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.07K.