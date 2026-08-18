سعر REPPO اليوم

السعر المباشر لمشروع REPPO (REPPO) اليوم هو $ 0.01408125، مع تغير بنسبة 5.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REPPO الحالي إلى USD هو $ 0.01408125 لكل REPPO.

يحتل REPPO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,803,507، مع عرض متداول قدره 412.31M REPPO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REPPO بين $ 0.01287674 (أدنى) و$ 0.0141359 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.051255، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00281636.

على المدى القصير، تحرك REPPO بمقدار +0.58% خلال الساعة الماضية و+9.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.13K.

معلومات سوق REPPO (REPPO)

القيمة السوقية $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M الحجم (24 ساعة) $ 60.13K$ 60.13K $ 60.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.08M$ 14.08M $ 14.08M إمداد دورة التداول 412.31M 412.31M 412.31M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ REPPO هي $ 5.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.13K. العرض المتداول لـ REPPO يبلغ 412.31M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.08M.