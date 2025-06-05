سعر ReplyGuys (REPLY)
سعر ReplyGuys (REPLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 439.01K. يتم تحديث سعر REPLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ReplyGuys الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ReplyGuys خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر ReplyGuys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ReplyGuys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ReplyGuys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ReplyGuys مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ReplyGuys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.22%
-0.74%
-32.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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